У Криму загинули два рибалки

Двох жителів Криму, які, за попередніми даними, вийшли на човні в Азовське море ловити рибу, знайдені мертвими на сході півострова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

Тіла 51-річного і 48-річного чоловіків були знайдені у другій половині дні 3 грудня на березі Азовського моря за п`ятнадцять кілометрах від села Курортне.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції.

З’ясовується причина смерті кримчан.