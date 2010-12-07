Літак зробив вимушену посадку через собаку, яка кусала пассажирів

Лайнер авіакомпанії US Airways, який летів з Ньюарка (США, штат Нью-Джерсі) до Фінікса (штат Аризона), зробив екстрену посадку після того, як собака одного з пасажирів покусав людей на борту, повідомляє Reuters з посиланням на представника авіакомпанії.

За даними агентства, спокій на борту був порушений після того, як господар невеликої собачки попри на заперечення стюардеси відкрив клітку. Опинившись на волі, пес вкусив спочатку одного з пасажирів, а потім бортпровідницю.

У результаті екіпажу літака, на борту якого були 122 пасажири, довелося запитати екстрену посадку в Піттсбурзі (Пенсільванія).

За словами представниці авіакомпанії, ухваливши розвернути лайнер, командир екіпажа хотів забезпечити безпеку людей на борту.