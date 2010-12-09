Колишні співробітники Ассанжа розкажуть про роботу в WikiLeaks

Колишній працівник сайту WikiLeaks з Німеччини Даніель Домшайт-Берг напише книгу про свою роботу в проекті. Книга під назвою "Всередині WikiLeaks. Мій час в найнебезпечнішому сайті світу" вийде в січні, повідомляється на сайті видавництва.

Оглядач Forbes Енді Грінберг в своєму блозі припускає, що в книжці справді будуть матеріали, про які раніше не повідомлялося. "Коли я зустрічався із засновником порталу Джуліаном Ассанжем, він спочатку випитав у мене, з ким з команди я розмовляв до нього. І помітно заспокоївся, коли дізнався, що Домшайт-Берг мені не відповідає", - наводить його слова Лента.ру.

Домшайт-Берг залишив сайт у вересні через суперечності з Ассанжем. За словами німця, його бос приділяв забагато часу глобальним проектам - публікації документів про збройні конфлікти в Іраку і Афганістані - і не звертав увагу на окремі країни.

Після звільнення Домшайт-Берг заявив, що створить німецький аналог WikiLeaks. Схожим проектом збирався зайнятися і студент з Ісландії Герберт Сноррасон, який також залишив команду Ассанжа через суперечності з босом.