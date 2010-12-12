Меру Сум пропонують взагалі відмовитися від маршрутних таксі

Сумах перевізники запропонували міському голові Геннадію МІНАЄВУ відмовитися від використання «маршруток» при перевезенні пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні побажання містяться в листі, який представники трьох організацій сумських перевізників направили до міськради.

У зверненні до влади вони виклали своє бачення подальшого розвитку громадського транспорту в місті.

«Щодо формування тролейбусної маршрутної мережі ми повністю згодні з пропозиціями, які надав Харківський Національний автомобільно-дорожній університет. Що стосується такого виду перевезень, як маршрутне таксі, ми пропонуємо взагалі від нього відмовитися і залишити тільки автобуси, які працюють в звичайному режимі», - йдеться у зверненні.

На думку перевізників, існуюча маршрутна мережа для пасажирського транспорту, який працює в звичайному режимі, «не відповідає потребам міста і не забезпечує перевезення пасажирів». Тому автори листа пропонують керівництву Сум нову схему руху громадського транспорту.

«У зв`язку з тим, що протягом останніх 15 років міська влада замовляла лише транспорт, який працює в режимі маршрутного таксі, вулиці міста сталі переобтяжені мікроавтобусами, що ускладнює рух транспорту, але не вирішує повною мірою проблему перевезення пасажирів.

“Нами пропонується зменшити кількість мікроавтобусів і замінити їх на автобуси середньої місткості», - зазначають перевізники.

При цьому вони нагадали, що «в період світової кризи і за відсутності кредитування банками малого і середнього бізнесу, у підприємців немає можливості в той же час замінити свій рухомий склад». Тому перевізники пропонують міській владі поетапно зменшити кількість одиниць транспорту в Сумах.

«На першому етапі, протягом року, кількість автобусів зменшується з 600 до 360-340, і протягом ще трьох років в місті зникнуть автобуси малої місткості, а кількість автобусів середньої місткості складатиме 180 одиниць, що повністю відповідає кількості транспорту, запропонованим Харківським НАДУ», - сказано у зверненні.

Також перевізники пропонують «негайно» розробити схему руху по місту транзитного пасажирського транспорту і транспорту, який відправляється з автовокзалу, прибрати з вулиць міста «стихійні автовокзали».

«Дуже сподіваємося, що наші пропозиції будуть враховані при формуванні нової маршрутної мережі міста і стратегії розвитку пасажирського транспорту в Сумах», - підкреслили автори листа.