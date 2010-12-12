Меру Сум пропонують взагалі відмовитися від маршрутних таксі
Перевізники написали лист
Сумах перевізники запропонували міському голові Геннадію МІНАЄВУ відмовитися від використання «маршруток» при перевезенні пасажирів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні побажання містяться в листі, який представники трьох організацій сумських перевізників направили до міськради.
У зверненні до влади вони виклали своє бачення подальшого розвитку громадського транспорту в місті.
«Щодо формування тролейбусної маршрутної мережі ми повністю згодні з пропозиціями, які надав Харківський Національний автомобільно-дорожній університет. Що стосується такого виду перевезень, як маршрутне таксі, ми пропонуємо взагалі від нього відмовитися і залишити тільки автобуси, які працюють в звичайному режимі», - йдеться у зверненні.
На думку перевізників, існуюча маршрутна мережа для пасажирського транспорту, який працює в звичайному режимі, «не відповідає потребам міста і не забезпечує перевезення пасажирів». Тому автори листа пропонують керівництву Сум нову схему руху громадського транспорту.
«У зв`язку з тим, що протягом останніх 15 років міська влада замовляла лише транспорт, який працює в режимі маршрутного таксі, вулиці міста сталі переобтяжені мікроавтобусами, що ускладнює рух транспорту, але не вирішує повною мірою проблему перевезення пасажирів.
“Нами пропонується зменшити кількість мікроавтобусів і замінити їх на автобуси середньої місткості», - зазначають перевізники.
При цьому вони нагадали, що «в період світової кризи і за відсутності кредитування банками малого і середнього бізнесу, у підприємців немає можливості в той же час замінити свій рухомий склад». Тому перевізники пропонують міській владі поетапно зменшити кількість одиниць транспорту в Сумах.
«На першому етапі, протягом року, кількість автобусів зменшується з 600 до 360-340, і протягом ще трьох років в місті зникнуть автобуси малої місткості, а кількість автобусів середньої місткості складатиме 180 одиниць, що повністю відповідає кількості транспорту, запропонованим Харківським НАДУ», - сказано у зверненні.
Також перевізники пропонують «негайно» розробити схему руху по місту транзитного пасажирського транспорту і транспорту, який відправляється з автовокзалу, прибрати з вулиць міста «стихійні автовокзали».
«Дуже сподіваємося, що наші пропозиції будуть враховані при формуванні нової маршрутної мережі міста і стратегії розвитку пасажирського транспорту в Сумах», - підкреслили автори листа.