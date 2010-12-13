Губернатор назвав свої умови власникам пляжів, де завелися акули

Влада єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх заявляють, що вони збираються відкрити пляжі, закриті після нападів акул на відпочиваючих, проте поки немає інформації, коли вони це зроблять, зауважує Бі-бі-сі.

За словами місцевого губернатора Мохаммеда Шоуша, власники готелів повинні будуть запровадити нові заходи безпеки, що включають організацію спеціальних патрулів на човнах і запрошення на роботу рятувальниквами професійних пірнальників.