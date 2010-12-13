Губернатор назвав свої умови власникам пляжів, де завелися акули
07:10, 13 грудня 2010Разное
2589 0
Повідомлення з Шарм-ель-Шейха
Влада єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх заявляють, що вони збираються відкрити пляжі, закриті після нападів акул на відпочиваючих, проте поки немає інформації, коли вони це зроблять, зауважує Бі-бі-сі.
За словами місцевого губернатора Мохаммеда Шоуша, власники готелів повинні будуть запровадити нові заходи безпеки, що включають організацію спеціальних патрулів на човнах і запрошення на роботу рятувальниквами професійних пірнальників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter