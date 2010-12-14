У Херсоні 8-річна дівчинка застрягла між секціями батареї опалення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, інцидент стався учора близько 19.10 у Суворовському районі міста.

8 річна дівчинка, бавлячись, застромила руку між секціями батареї. Батьки близько півгодини намагалися самостійно допомогли дитині. Однак довелося викликати бійців МНС. Після того, як сантехнік злив воду, рятувальники розвели секції батареї за допомогою спеціального обладнання й вивільнили ручку дитини.