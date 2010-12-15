Старенькі Жигулі врізалися в Тойоту сина начальника УМВС

Син начальника Управління МВС в Чернівецькій області Миколи ХАРАБАРИ - 25-річний офіцер міліції – 14 грудня став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули двоє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, о 10.10 ранку на автомобільній трасі державного значення „Житомир-Чернівці”, поблизу села Припруття Новоселицького району, 21-річний водій, житель села Долиняни, керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на автомобіль «Тoyota Camry», під керуванням 25-річного офіцера міліції, сина начальника УМВС України в Чернівецькій області (Миколи Харабари, - УНІАН), який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля „ВАЗ”, 51-річний та 70-річна жителі села Долиняни Хотинського району, загинули на місці пригоди, а обидва водії отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до центральної лікарні райцентру Новоселиця.

Водночас, як повідомили місцевим ЗМІ в Управлінні ДАІ Буковини, причиною ДТП міг стати заєць, «який вискочив на дорогу перед ВАЗом».

За інформацією ДАІ, водій різко загальмував, авто винесло на зустрічну смугу. У салоні були 70-річна бабуся водія та 51-річний батько. Обоє загинули на місці, у водія численні травми. У водія «Тойоти» - перелом ноги. ДТП сталося поза межами населених пунктів на рівній дорозі. Жоден з водіїв швидкості не перевищував та не був у стані сп’яніння, зазначають в ДАІ.

За даним фактом прокуратурою Новоселицького району проводиться перевірка.