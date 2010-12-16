На трасі Кременчук - Хорол ВАЗ врізався в ЗІЛ: загинули троє людей

Сьогодні в Полтавській області на 73-му кілометрі автодороги Кременчук - Хорол в результаті ДТП загинули три людини.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ в Полтавській області.

За даними ДАІ, на трасі у напрямку Кременчука рухався автомобіль ВАЗ-21063 під керуванням жителя райцентру Глобіно, який не впорався з керуванням, виїхав на смугу стрічного руху і здійснив зіткнення зі стрічним автомобілем ЗІЛ, за кермом якого перебував 30-річний житель с. Пустовойтово Глобінського району.

В результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ і його пасажири - жителька с. Пустовойтово і жителька Глобіно загинули на місці події.

Водій автомобіля ЗІЛ не постраждав. Деталі автоаварії встановлюються.