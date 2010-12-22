У використанні «кіотських» грошей є особистий інтерес Тимошенко

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко сьогодні голосно розповідає про нібито розв`язані проти неї політичні репресії. Але ми бачимо, що кримінальні справи, які порушувалися щодо екс-прем`єра на різних етапах її життя, пов`язані виключно з особистим фінансовим інтересом. А ще точніше – невгамовним прагненням особистої наживи.

Саме з особистим інтересом Тимошенко пов`язані і звинувачення про нецільове використання коштів, одержаних Україною за Кіотським протоколом. Те, що вона зробила - це все одно, що взяти гроші з банківських заощаджень населення. Як би вона не прикривалася благородною метою виплати пенсій, це все одно злочин. Інакше навіщо ми приймаємо закон про бюджет, якщо будь-які його порушення можна виправдати черговою «благородною метою».

Особистий інтерес Тимошенко полягав у тому, щоб люди не знали правди про справжні результати роботи її уряду – порожній бюджет і Пенсійний фонд. Вона хотіла, щоб люди вірили в її заклинання про успішну боротьбу з кризою.

Тепер вона повинна понести відповідальність за ці порушення. На відміну від 2005 року, коли представників Партії регіонів викликали через ЗМІ до прокуратури, сьогодні вона має всі можливості спробувати довести свою невинність за допомогою адвокатів в суді.

Але яким би не було рішення суду, вже сьогодні очевидно, що Тимошенко, виходячи з особистих корисливих інтересів, переступила Закон, завдавши істотної шкоди міжнародному іміджу України.

Я не знаю, на що пішли тіньові доходи від цих сумнівних операцій – особняки в Дніпропетровську і Києві, оформлені на підставних осіб, або на будинок у Лондоні, де, за повідомленнями ЗМІ, живуть донька і зять Тимошенко. Відповідь на ці питання повинно дати об`єктивне слідство і справедливий суд.

А ще варто нагадати, як реготала вся країна над податковою декларацією Тимошенко. Кожна літера в ній буквально кричала про скромність і чи не вбогість автора. Та ось тільки роль фігового листка вона не зіграла. Мала надто. Ніякого порівняння з масштабним «надбанням» екс-прем`єра. Рухомим і нерухомим. А якою «непосильною працею» все це було нажито, ще належить розібратися компетентним органам.

Вадим Колесніченко, народний депутат, Партія Регіонів