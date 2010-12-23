Українські перукарі здобули золоту медаль на Кубку світу

Українські перукарі здобули золоту медаль і чотири призові місця на Кубку світу з перукарського мистецтва, який пройшов у жовтні в Німеччині (Франкфурт і Дармштадт).

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент української Федерації перукарського мистецтва Павло ВЕРЕМЕЄНКО.

«Мені приємно сьогодні привітати весь народ України, усіх перукарів України з цією знаменною подією. 2010 рік бути відзначено тріумфом українських перукарів на світовій арені», - сказав П.ВЕРЕМЕЄНКО.

Він наголосив, що команда мережі салонів «Лонда» - лідер Федерації перукарського мистецтва, член Всесвітньої конфедерації перукарів СМС-САТ (офіційного представника Всесвітньої конфедерації перукарів СМС-Париж) - готувалася до конкурсу протягом року.

«У Кубку світу брала участь 31 країна, учасників у конкурсах було понад 200 осіб. Дуже приємно, що Україна за останні кілька років вперше привезла чемпіона», - відзначив президент СМС-САТ України Олександр ЛУБ`ЯНСЬКИЙ.

За його словами, змагання проходили в різних номінаціях: зачіски на короткому і довгому волоссі, весільні зачіски, вечірні і класичні зачіски.

До складу української команди входили 13 осіб, серед яких президент СМС-САТ України О.ЛУБ’ЯНСЬКИЙ, президент Федерації перукарського мистецтва і мережі салонів «Лонда» П.ВЕРЕМЕЄНКО, директор мережі салонів «Лонда» Лариса ШЛЯХТА, директор з технології Ірина БЕЛІШЕВА, вісім учасників (представники Київської академії перукарського мистецтва і представники мережі салонів «Лонда»).

«Не відкрию великого секрету, якщо скажу, що участь у заходах такого рівня дозволяє майстру стати більш компетентним у щоденній роботі в салоні, працювати з більшою творчою енергією, а заразом ще й прагнути перемагати щороку на змаганнях високого рівня», - сказала Л.ШЛЯХТА.

За її словами, після прильоту до Німеччини українські учасники мали один день до початку змагань, і за цей день майстрам належало вибрати модель і підготувати її. «Звичайно майстри на такого роду змагання їздять зі своїми моделями, з якими тренуються вдома місяцями, а тут нашим майстрам належало вперше побачити модель, ще і німкеню», - відзначила Л.ШЛЯХТА і наголосила, що це складне випробування для майстрів.

*** Всесвітня конфедерація перукарів – СМС (Confederation Mondiale de la Coiffure) була заснована в Парижі в 1937 році. Сьогодні до СМС входять 32 країни.

15 вересня 2008 року у Парижі на засіданні Генеральної асамблеї президентів СМС Україна стала повноправним членом цієї поважаної світової організації.

Щороку СМС-САТ проводить Кубок світу з перукарського мистецтва і візажу в різних країнах - членах СМС.