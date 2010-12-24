Автомобіль збив на смерть трьох людей на пішоходному переході

У м. Лисичанськ Луганської області на вул. Свердлова водій автомобіля "Honda accord" скоїв наїзд на трьох перехожих, які перетинали проїжджу частину в зоні дії пішоходного переходу.

Про це повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

Пішоходи загинули на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди ведеться розслідування.