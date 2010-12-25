По всьому Криму мобільні групи охороняють хвойні посадки

До Нового року кримські держлісгоспи мають намір реалізувати 10 тисяч сосен.

За словами голови Республіканського комітету АРК із лісового та мисливського господарства Ігоря КАЦАЯ, до Нового року держлісгоспи Криму мають намір заготовити й реалізувати 10 тисяч сосен, повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК.

Як зазначив І.КАЦАЙ, відпускна оптова ціна за одну сосну висотою до 1 метра становить 28-40 гривень. Дерево 1-2 метри відпускатиметься лісгоспами по 38-70 грн., висотою 2-3 метри підприємства рескомлісу реалізують у межах 80-145 грн.

Радою міністрів Криму затверджено план заходів щодо посилення охорони хвойних насаджень на території автономії в передноворічний період 2010 року. По всьому Криму створено мобільні групи зі співробітників державної лісової охорони, працівників рескомітету з охорони навколишнього природного середовища і співробітників міліції, які братимуть участь у рейдах із охорони хвойних насаджень.

"З метою детінізації ринку з продажу незаконно вирубаної сосни рескомітет Криму із лісового господарства рекомендує покупцям купувати лише промаркіровану в торець (у зріз) спеціальним відпускним клеймом сосну. Порушників притягатимуть до відповідальності згідно з чинним законодавством", - підкреслив І.КАЦАЙ.