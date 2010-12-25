Різдвяні продажі в Німеччині б'ють рекорди
03:10, 25 грудня 2010Разное
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Популярними є комп`ютерні та відеоігри
У Німеччині різдвяні закупівлі подарунків досягли рекордного рівня.
Судячи з усього, масштаби продажів перевершать рекорд, встановлений 2005 року, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на один з керівників Усенімецького об`єднання підприємств роздрібної торгівлі (HDE) Штефан Гент.
За його словами, в листопаді й грудні товарообіг, як очікується, досягне 77 млрд євро.
Найбільшу популярність у покупців мають комп`ютерні і відеоігри.
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