Діда Мороза винесли з-під міської ялинки

У райцентрі Ромни Сумської області 22-річний хуліган ледь не залишив місто без головного новорічного символу - Діда Мороза, статую якого зловмисник викрав з-під міської ялинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі УМВС України в Сумській області.

«Добряче підігрітий спиртним молодик викрав ляльку з-під міської ялинки і гуляв з нею нічним містом, поки його не зупинили міліціонери. Така прогулянка мала плачевні наслідки: через зіпсований зовнішній вигляд Дід Мороз сьогодні знаходиться на реставрації, а сам розбишака дає пояснення в міліції. І якщо першого обіцяють повернути під новорічну ялинку найближчим часом, то в другого є всі шанси зустріти Новий рік у відділку міліціЇ», - зазначили у міліцейському главку.

У міліції 22-річний хуліган почав каятися, мовляв був дуже п’яний - от і потягло на подвиги.

«Того вечора я з друзями випив багато пива, мабуть літрів п’ять. Пішов подивитись на ялинку, там стояв Дід Мороз і Снігуронька. Я взяв Діда Мороза щоб розважитись і пішов у бік магазину, потім в мене почались провали в пам’яті і я не пам’ятаю, що з ним і робив», - пояснив зловмисник міліціонерам.

«Що він робив - пам’ятає місцева продавчиня. Вона й досі не може стримати сміх, коли пригадує цю «веселу компанію»: молодий чоловік з Дідом Морозом у руках заходить до магазину і просить пригостити горілкою його і «друга», - йдеться у повідомленні.

Керівник лабораторії одного з приватних підприємств міста не стримує свого обурення: її колектив доклав стільки зусиль, щоб створити цю ляльку, а тепер доводиться її реставрувати.

За кілька днів співробітники лабораторії обіцяють відновити символ Нового року і найближчим часом Дід Мороз знову опиниться на своєму звичному місці. А його викрадача очікує відповідальність за свій вчинок.