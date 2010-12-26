Італія пропонує лякати акул електромагнітним полем

Італія запропонувала Єгипту інноваційну ідею створення в Червоному морі в районі узбережжя Шарм-еш-шейха електромагнітного щита для відлякування акул.

Як передає в неділю сайт Youm7, за словами фахівців, такий спосіб порятунку туристів від морських хижаків не вплине на морське судноплавство, а також абсолютно безпечний як для людей, так і для довкілля.

За інформацією розробників ідеї "щита від акул", поширені спеціальною технікою електромагнітні хвилі діятимуть точково на акул, відлякуючи їх від побережжя.

Цей спосіб вже успішно випробуваний на пляжах ПАР і Австралії. Єгипетські чиновники також зацікавилися цією ідеєю. Передбачається, що електромагнітний щит буде найближчим часом протестований у Червоному морі в затоці Набак і у водах заповідника Рас-Мухаммед.

На початку грудня в районі Шарм-еш-шейха було зафіксовано п`ять нападів акул на відпочиваючих. В результаті серйозно постраждали три російські туристи і один громадянин України. 5 грудня 70-річна туристка з Німеччини загинула в результаті нападу акули поблизу пляжу фешенебельного готелю Hyatt Regency в бухті Наама-бей.