У Києві автомобіль впав з 4-метрової висоти на автостоянку

Цієї ночі у столиці на вулиці Вершигори сталася аварія. Автомобіль "Міцубісі-лансер", який їхав у бік Троєщини, не вписався в поворот і, вискочивши на узбіччя, впав з 4-метрової висоти на автостоянку, передає «Сегодня».

Автомобіль перевернувся на дах і пошкодив кілька машин. На думку інспекторів ДАІ, причина аварії - перевищення швидкості.

У салоні перебували хлопець і двоє дівчат - зараз вони в лікарні.