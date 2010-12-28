У Києві автомобіль впав з 4-метрової висоти на автостоянку
10:12, 28 грудня 2010Разное
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Хлопець і двоє дівчат - у лікарні
Цієї ночі у столиці на вулиці Вершигори сталася аварія. Автомобіль "Міцубісі-лансер", який їхав у бік Троєщини, не вписався в поворот і, вискочивши на узбіччя, впав з 4-метрової висоти на автостоянку, передає «Сегодня».
Автомобіль перевернувся на дах і пошкодив кілька машин. На думку інспекторів ДАІ, причина аварії - перевищення швидкості.
У салоні перебували хлопець і двоє дівчат - зараз вони в лікарні.
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