Королева Великобританії стала прабабцею

В онука Єлизавети II Пітера Філіпса та його дружини Отам Келлі народилася донька, яка стала першою правнукою британської королеви, повідомляє Бі-бі-сі.

Сім`я Філіпса живе в Гонконзі, проте пологи пройшли в Королівській лікарні графства Глостершир. Повідомляється, що батько дівчинки був присутній при пологах.

Пітер Філіпс - старший син старшої дочки Єлизавети II, принцеси Анни. Відповідно до Акту про престолонаслідування, новонароджена дівчинка стала 12-ю в черзі претендентів на британський престол.

У заяві, поширеній Букингемським палацем, зазначено, що вся королівська родина надзвичайно рада появі нової спадкоємиці, якій ще треба буде обрати ім`я.