У Києві через вибух феєрверка загинув чоловік

Вчора увечері у Святошинському районі Києва внаслідок вибуху феєрверку загинув 30-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 1 січня близько 22 години до чергової частини Святошинського райуправління міліції столиці надійшло повідомлення про те, що після вибуху феєрверку на стадіоні однієї зі шкіл залишився лежати непритомний чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульно-постової служби. Правоохоронці з’ясували, що 30-річний місцевий житель у компанії зі своїми приятелями прийшли на спортивний майданчик запускати феєрверк. Свідки стверджують, що потерпілий був у стані алкогольного сп’яніння та не відійшов на безпечну відстань. Під час спрацювання піротехнічного засобу чоловік отримав травму голови, від чого, ймовірно, і загинув. За даним фактом проводиться перевірка.