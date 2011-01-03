На замовлення Сталіна на ялинку повісили фігурки спортсменів

У Сумах відкрилися дві виставки, в експозиціях яких - новорічні та різдвяні іграшки минулих століть.

Як передає кореспондент УНІАН, одна з них - "Старовинна ялинкова, різдвяна іграшка" працює у садибі-музеї Антона Чехова. На ній представлені вироби, що використовувались на новорічні та різдвяні свята наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття.

За словами директора музею Людмили ЄДОКИМЧИК, серед експонатів є іграшки, що належали відомим у Сумах людям.

"Історія тієї чи іншої іграшки - це й історія нашого міста, краю. Тож працівники музею завдяки цій експозиції прагнуть подивитися на неї ще й під таким кутом зору”, - зауважила вона.

Схожу за тематикою виставку запропонував і обласний краєзнавчий музей. Його виставка "Новорічно-Різдвяні мотиви" представляє ялинкові прикраси, ляльки та м’які дитячі іграшки, сюжетні сімейні фото зустрічі Нового року від 1950-х до 2000-х років із домашніх архівів сумчан, комплекс вітальних новорічних листівок, що зберігаються у фондах музею. Всі ці експонати датовані ХІХ - ХХ століттями.

За словами директора музею Владислава ТЕРЕНТЬЄВА, співробітники закладу можуть розповісти чимало цікавого про історію виникнення іграшок, без яких ми не можна уявити Новий Рік та Різдво.

За історією іграшок можна вивчати історію країни. Так, під час Великої Вітчизняної війни на ялинку вішали іграшкові танки, зброю. На замовлення Сталіна майстри виготовляли іграшкові фігурки спортсменів, а на замовлення Хрущова - прикраси у вигляді початків кукурудзи і снопів жита. Перший політ Гагаріна в космос негайно визвав "бум" іграшкових ракет і фігурок космонавтів тощо.

«Створення новорічних прикрас не втрачено, між тим, і сьогодні. Так, справжньою окрасою виставкової експозиції стала колекція ляльок, одягнутих в наряди від працівниці ВАТ "Сумихімпром" Ірини ШЕБЕРСТОВОЇ. Її казкові персонажі - Снігова королева, Снігурка, Попелюшка - дарують всім відвідувачам відчуття дива», - розповів В. ТЕРЕНТЬЄВ.

Обидві виставки працюватимуть у Сумах до свята Водохреща.