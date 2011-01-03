"Хонда" на зустрічній смузі в‘їхала в маршрутку: одна людина загинула

На Львівщині водій автомобіля «Нonda Сivic» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним таксі, внаслідок чого одна особа загинула, двоє травмовано.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, у Золочівському районі поблизу с.Червоне 22-річний водій автомобіля «Нonda Сivic» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним таксі (автобус) сполученням «Золочів-Львів».

Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в лікарню, а ще одна 25-річна пасажирка «Хонди» від отриманих травм загинула на місці події.