Обабіч Донецька передбачені паркувальні зони

У Донецьку до майбутнього чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, згідно з моделлю транспортного обслуговування учасників і вболівальників, передбачено створення двох паркувальних зон на зовнішніх межах міста для відстою легкового автомобільного транспорту вболівальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на донецького міського голову Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА. За його словами, будуть створені паркувальні зони: північна (на об`їзній дорозі ІІІ черга) і південна (район Маріупольської розв`язки).

Південна паркувальна зона (потоки руху транспорту Запорізька область, Росія) - район автодороги «Донецьк – Маріуполь», і тут вже визначено конкретне місце створення паркувальної зони, проведено переговори із зацікавленим інвестором, проводиться робота з оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Орієнтовний термін підписання договору оренди земельної ділянки – травень 2011 року, сказав мер. Він зазначив, що зацікавлений інвестор готовий повною мірою забезпечити створення і функціонування паркувальної зони на період проведення Євро 2012.

Північна паркувальна зона (потоки руху транспорту Луганська, Дніпропетровська, Харківська області) - район Ясинуватської розвилки, і тут також вже визначено конкретне місце створення паркувальної зони (50 га, орієнтовна кількість автомобілів – 2,5 -3 тис.), проведено переговори з власником земельної ділянки.

Проте проведення переговорів ускладнюється незавершеністю переговорного процесу з власником, який ще не визначився з остаточним варіантом передачі земельної ділянки під створення паркувальної зони: шляхом його продажу інвесторові чи шляхом передачі в користування (за договором сервітута), уточнив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Мер пояснив, що в КП "Донецькавтопарковка" вже розроблено ескізний проект впорядкування паркувальних зон з розміщенням необхідної інфраструктури (побутові послуги, торгові точки, зони відпочинку). Після визначення порядку надання земельної ділянки буде розроблено детальний робочий проект розміщення паркувальної зони.

Також у Донецьку планується організувати одну впорядковану буферну зону (на об`їзній дорозі ІІІ черга, поряд з північною паркувальною зоною) для керованого і комфортного від`їзду вболівальників після матчу через міжнародний аеропорт «Донецьк». На сьогоднішній день, спільно з МОК і Нацагентством (Укрєвроінфрапроектом), проводитися робота з узгодження принципів організації та управління буферною зоною, а також її облаштування необхідною інфраструктурою.

У першому кварталі 2011 року буде розроблено і затверджено відповідний проект, визначено замовника і виконавця робіт, а також обсяги і джерела фінансування, сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.