Франція веде економічну війну, заявив міністр промисловості Франції Ерік Бессон після того, як стало відомо про таємне передання технологій "Рено".

5 січня французький автовиробник компанія "Рено" усунула від роботи трьох топ-менеджерів на тлі тривалого розслідування справи про можливий витік технологій виробництва електромобілів.

Один з усунених входить у правління компанії. Розслідування почалося в серпні і нині триває.

Представник "Рено" Каролін де Гезелль сказала Бі-бі-сі, що "витік може серйозно зашкодити компанії, тому усунення були необхідні".

Разом із своїм партнером компанією "Ніссан" "Рено" вклала значні кошти в дослідження, пов`язані з технологією створення електромобілів.

Кому могли бути передані технології, не повідомляється.