Моржі відзначили свято Трьох Королів

Празькі моржі відзначили запливом біля історичного Карлова моста свято Трьох Королів, передає кореспондент РІА “Новости”.

Подивитися моржів у холодній воді Влтави прийшли сотні пражан і туристів. У запливі із золотими коронами на головах брали участь дев`ять шанувальників зимового плавання, зокрема, і одна жінка. Температура води у Влтаві була +2, температура повітря в Празі -3 градуси.

Акцію організували музей Карлова моста і Чеський союз моржів.

"Січневе плавання було колись в Празі доброю традицією. Заплив на 200 метрів біля Карлова моста - це повернення давньої традиції зимового купання на свято Трьох Королів", - пояснив директор музею Карлова мосту Зденек Бергман.

Свято Трьох Королів - старовинне християнське свято, пов`язане з народженням Христа, причому воно відзначалося навіть раніше Різдва Христова. Нині День Трьох Королів святкують у дев`яти державах ЄС: Німеччині, Чехії, Словаччині, Греції, Іспанії, Італії, Австрії, Швеції та Фінляндії.

День Трьох Королів завершує власне свято Різдва. Католики 6 січня беруть участь в урочистому богослужінні, як на неділю. Цього дня востаннє запалюють ялинку, оскільки він завершує цикл різдвяних свят.

У православних цей день відомий як день приношення дарів волхвами, які на 12-й день після Різдва подарували немовляті Христу золото, ладан і смирну. Цього дня (19 січня за новим стилем) відзначають Богоявлення.