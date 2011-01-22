Губернатор нагадав журналістам, що вони лише четверта гілка влади

Замовчування інформації щодо вибухів у Макіївці було зроблене вчора з метою безпеки людей, заявляє голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це він сказав, коментуючи сьогодні журналістам той факт, що 20 січня ніхто з представників влади області, ніхто з правоохоронних органів регіону не давав жодних коментарів щодо подій у Макіївці.

«Все те, що було зроблене вчора, і тримання в неведенні, як ви кажете, це на користь забезпечення безпеки людей, а не для того, щоб кореспондент одержав подяку від свого редактора за те, що він підпільно зняв якийсь момент. Це дурно і неправильно», - сказав А.БЛИЗНЮК. При цьому він додав: «Тому і вчора, і надалі - все те, що ми робимо, ми робимо на користь забезпечення безпеки людей. А компетентні органи розберуться у всій ситуації. Це однозначно».

Губернатор нагадав журналістам, що вони є лише четвертою гілкою влади, і у кожних представників влади є своя компетенція.

«Давайте розділимо деякі позиції. Є засоби масової інформації, і я, безумовно, визнаю її четвертою владою. Але у нас є три основні гілки влади, які відповідають за всі рішення, що ухвалюються. Ви ставите питання, чому засоби масової інформації чогось не знають... Слідчі компетентні органи розберуться і після того, як буде проведено розслідування, ми все розповімо засобам масової інформації. Ви можете взяти ці документи і розповідати потім людям», - сказав А.БЛИЗНЮК.