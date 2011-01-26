На трасі Одеса – Мелітополь перекинувся мікроавтобус: 4 поранених
15:54, 26 січня 2011Разное
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В тому числі 9-річна дитина
На трасі між Херсоном і Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, постраждали 4 осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Херсонській області, на 185 км автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ водій мікроавтобуса “Фольксваген”, рухаючись з Херсона у Миколаїв, не врахував дорожніх умов, внаслідок чого не впорався з керуванням і здійснив перекидання автомобіля.
В результаті ДТП з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості до медичних закладів Херсона госпіталізовано 4 людини, в тому числі 9-річна дитина.
Триває розслідування всіх обставин ДТП.
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