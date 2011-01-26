На трасі Одеса – Мелітополь перекинувся мікроавтобус: 4 поранених

На трасі між Херсоном і Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, постраждали 4 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Херсонській області, на 185 км автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ водій мікроавтобуса “Фольксваген”, рухаючись з Херсона у Миколаїв, не врахував дорожніх умов, внаслідок чого не впорався з керуванням і здійснив перекидання автомобіля.

В результаті ДТП з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості до медичних закладів Херсона госпіталізовано 4 людини, в тому числі 9-річна дитина.

Триває розслідування всіх обставин ДТП.