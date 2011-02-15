Адвокат активіста ГО "Дорожній контроль" готує позов до держави

Адвокат засудженого на 5 днів адмінарешту автомобіліста Дмитра ГОВЕРДОВСЬКОГО готує позов до держави Україна про компенсацію моральної і матеріальної шкоди за незаконне обмеження співробітниками МВС свободи пересування громадянина та зловживання службовим становищем.

Про це адвокат Олександр СЛАВСЬКИЙ заявив на зустрічі з журналістами, уточнивши, що, крім того, він подасть заяву до правоохоронних органів про скоєння злочину співробітниками одеських міськДАІ та облУВС, «які організованою групою незаконно обмежували свободу пересування громадянина і зловживали службовим становищем».

О.СЛАВСЬКИЙ звернув увагу на той факт, що керівництво відділу ДАІ Одеси, зокрема, заступник начальника міськДАІ Віктор НІКІФОРОВ, пояснив журналістам, що «водія зупинили через підозрілі рухи автомобіля «вперед-назад».

Між тим, на оприлюдненому відеозапису моменту затримання, зазначив юрист, чітко відображено, що «інспектор міськДАІ вказує зовсім іншу причину зупинки автомобіля - нібито проводиться якась внутрівідомча операція «Транспорт».

О.СЛАВСЬКИЙ також переконаний у «вчиненні злочину суддею Приморського райсуду Одеси Віктором ІВАНОВИМ, який виніс протиправний вирок Д.ГОВЕРДОВСЬКОМУ».

Крім того, адвокат констатував, що такий суддя «не зазначений у списку суддів Приморського суду, поданому на офіційному сайті цієї держустанови».

На думку О.СЛАВСЬКОГО, «це була спланована акція залякування». «Не виїжджають на звичайні заходи заступник начальника ДАІ області й міста», - зазначив юрист.

Він також додав, що інформацію про стан здоров`я заарештованого Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО, якому в залі суду надавали допомогу лікарі «швидкої допомоги», його родичі та знайомі отримати не можуть. Їм тільки відомо, що він перебуває «в повністю заповненій 11-місній камері, де хтось курить, хтось голосно говорить». «У подібних камерах найчастіше перебувають особи без певного місця проживання, і вже самі умови утримання обмежують права людини, її честь і гідність», - сказав О.СЛАВСЬКИЙ на завершення.

Як повідомлялося, 12 лютого Д.ГОВЕРДОВСЬКОГО - активіста громадської організації «Дорожній контроль», яка розмістила відео про даїшника і «телячу мову» - арештували на п`ять діб після затримання за нібито підроблені документи на автомобіль.