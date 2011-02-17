Могильов знайшов спосіб впливу на водіїв, які не платять штрафи

Міністерство внутрішніх справ планує до кінця року створити єдину базу даних автомобілів для проходження техогляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні під час засідання Громадської ради при МВС.

«Думаю, до кінця цього року ми створимо єдину базу даних на всі автомобілі», - сказав він, пояснивши при цьому, що, окрім даних про власника, про транспортний засіб, до неї вноситиметься інформація про виписку водіям штрафів і їх оплату.

За словами А.МОГИЛЬОВА, після цього необхідно створити мережу станцій, що мають діагностичне обладнання, які без участі ДАІ проводитимуть техогляд. Як зазначив міністр, пропонується під час ТО перевіряти гальмівну систему, рульове управління, паливну систему, світлові прилади, ступінь тонування скла.

«Скасовувати техогляд, згідно з європейськими нормами, взагалі не можна. Він повинен бути відповідно до підписаної нами Міжнародної конвенції”, - підкреслив А.МОГИЛЬОВ.

Міністр сказав, що на спеціальних станціях, які водій матиме право сам обирати при проходженні ТО, планується встановити автоматичну фотофіксацію транспортного засобу з подальшим відсиланням інформації в базу даних про те, що цей транспортний засіб пройшов техогляд.

При цьому на станції співробітники матимуть доступ до бази даних і зможуть перевірити, чи застосовувалися до водія штрафні санкції і чи були вони погашені. Інакше до оплати штрафу талон про проходження техогляду власнику видаватися не буде.

Як зазначив А.МОГИЛЬОВ, цей превентивний захід стане своєрідним дисциплінуючим чинником для водіїв, які проштрафилися.

Міністр також поінформував, що МВС пропонує впровадити таку періодичність проведення ТО, передбачену директивою 96/96/ЕС: для легкових автомобілів, зареєстрованих на фізичних осіб, до 3-х років експлуатації обов`язковий контроль не проводиться; автомобіль, який експлуатується від 3 до 15 років, повинен проходити ТО кожні два роки; автомобіль понад 15 років – ТО щорічно.

Крім того, легкові автомобілі юридичних осіб і вантажні автомобілі незалежно від форм власності вантажопідйомністю до 3,5 тонн до 2-х років експлуатації не повинні проходити обов`язковий контроль, а надалі зобов`язані проходити його щорічно.

Водночас вантажні автомобілі вантажопідйомністю більше 3,5 тонн, автомобілі таксі незалежно від терміну експлуатації й форми власності, повинні проходити ТО щорічно. Що стосується автобусів і транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, то вони повинні проходити ТО двічі на рік.