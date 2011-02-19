На Сумщині з’являться 10 нових об’єктів природно-заповідного фонду

Десять нових об’єктів природно-заповідного фонду з’являться на Сумщині нинішнього року.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією заступника начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області Олексія ПОПОВА, нинішнього року планується створити п’ять заказників місцевого значення у Кролевецькому районі площею 300 гектарів, три пам’ятки природи місцевого значення у Конотопському і Краснопільському районах, інші об’єкти природокористування.

Минулого року на території Сумщини з’явилося п’ять об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею 532 гектари. Це два заказники місцевого значення у Роменському районі, ботанічний сад “Юннатівський” у Сумах та дві пам’ятки природи місцевого значення у селі Угроїди Краснопільського району – парк “Харитоненків” та пам’ятка природи “Глибока”.

Всього на Сумщині наразі налічується 250 об’єктів природно-заповідного фонду.