Затримано керівника Одеського облавтодору та його заступника

Главу Служби автомобільних доріг Одеської області та його першого заступника затримано правоохоронцями за підозрою у розкраданні за змовою 2 млн. грн. Про це повідомили УНІАН в Одеській обласній прокуратурі.

Під час досудового слідства у кримінальній справі, порушеній щодо цих посадовців за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, встановлено, що у 2007 році урядовці Служби автодоріг, вступивши у попередню змову, уклали договори з фіктивним підприємством на виконання послуг. І далі, зловживаючи службовим становищем і діючи на користь третіх осіб, підписали акти здачі-прийому проектної продукції за 14 договорами розробки однотипних робочих проектів на організацію дорожнього руху. Загальна вартість договорів перевищила 3,2 млн. грн. Незважаючи на те, що підприємство не виконало договірних зобов`язань, Служба автомобільних доріг в області переказала на його рахунки понад 2 млн. грн., чим завдала державі збитку в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, раніше Одеська обласна прокуратура порушила кримінальну справу щодо посадовців сільської ради і районного відділу Державного комітету із земельних ресурсів щодо продажу відрізка автомобільної дороги Одеса-Київ.