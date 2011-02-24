Водій «Мерседеса» збив двох дітей

У Закарпатській області водій автомобіля „Мерседес-Бенц” збив двох дітей – 8-ми та 9-ти років.

Як повідомили УНІАН у Відділі ДАІ УМВС України в Закарпатській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 лютого, близько 9-ї години ранку у селі Страбичево Мукачівського району.

27-річний водій іномарки не впорався з керуванням та зачепив сестру з братом, які йшли по краю проїжджої частини до школи. Постраждалих було доставлено до найближчої лікарні, де у обох діагностували струс головного мозку.

У водія взято кров на вміст алкоголю, автомобіль доставлено на штрафмайданчик.

За даними ВДАІ, у лютому цього року у дорожньо-транспортних пригодах на території області зазнали травм ще 2 неповнолітні пішоходів.