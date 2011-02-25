У Польщі не встигнуть збудувати автостраду до кордону з Україною

до Євро-2012

Варшава. 24 лютого. УНІАН. Польща не встигне збудувати повністю автостраду А4, яка мала поєднати західний та східний кордони країни, до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Генеральної дирекції національних доріг та автострад (GDDKiA) Марчін ХАДАЙ.

Він зазначив, що до європейського футбольного чемпіонату, який Польща проводить разом з Україною, точно не буде збудовано 20-кілометрову ділянку через зрив контракту одним із виконавців.

"На жаль, це однозначно перекреслює шанси (на спорудження усієї автостради)", - сказав прес-секретар.

Водночас співрозмовник агентства відзначив, що інші ділянки А4, котрі споруджують близько 10 інших виконавців, буде здано в експлуатацію до початку чемпіонату.

«На сьогодні немає жодної загрози стосовно інших ділянок», - сказав він.

М.ХАДАЙ зазначив, що державна адміністрація з управління дорогами GDDKiA планує підготувати до Євро-2012 спеціальний об’їзд частини недобудованої автостради, довжина якої має бути теж близько 20 км.

Прес-служба GDDKiA повідомила, що 23 лютого розірвала контракт із польсько-македонським консорціумом NDI SA–SB Granit S.A. через зрив графіку виконання робіт.

Згідно з повідомленням дорожньої адміністрації, консорціум, який мав вже збудувати свою частину автостради на 50%, виконав лише 17% необхідних робіт.

GDDKiA відзначила, що консорціум через невиконання контракту буде змушений заплатити штраф у розмірі 10% від суми договору, яка складає 620 млн. злотих (1$=2,9 PLN).

Довідка УНІАН. А4 – це найдовша автострада у Польщі, яка є продовження європейської міжнародної дороги E40 та котра тягнеться в південній частині країни зі заходу на схід.

На сьогодні збудовано 440 кілометрів автостради, яка проходить повз Вроцлав, Ополє, Катовіце і Краків, а понад 200 км будується – практично з Кракова до кордону з Україною.