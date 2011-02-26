У Тернополі серед білого дня чоловік стрибнув з мосту на колію

У Тернополі, намагаючись здійснити самогубство, з мосту на колію стрибнув 35-річний чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу УМВС України на Львівській залізниці, чоловік стрибнув серед білого дня з пішохідного мосту, що з’єднує Привокзальний майдан та вулицю Вояків дивізії «Галичина». Його не зупинили ані огороджувальні перила, ані оклики перехожих.

Слідчо-оперативна група лінійного відділу міліції станції Тернопіль, яка прибула на місце інциденту, надала першу медичну допомогу потерпілому 35-річному мешканцю селища Погребище Вінницької області. Після цього каретою швидкої допомоги травмованого із попереднім діагнозом закрита черепно мозкова травма доставлено до 1-ї міської лікарні Тернополя.

Чому чоловік спробував вчинити самогубство, з’ясовують слідчі.