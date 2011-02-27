Водій самочинно вмикав губернаторську мигалку

Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН запевняє, що його автомобіль більше не їздитиме без потреби із включеним світловим маяком.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівника ОДА, з цього приводу ним уже було проведено серйозну бесіду з водієм.

«Як кожен молодий шофер він десь може хотів похизуватися. Інформація до мене дійшла, мені підказали люди, я їм дякую за це. Мною вже зроблені серйозні зауваження, і автомобіль не їздитиме без потреби із ввімкненим маячком. Тепер водій його уже не використовує», – запевнив В.ХОПТЯН.

Керівник області додав, що його автомобіль має право бути обладнаним світловою мигалкою.

«Її дозволено використовувати, коли це необхідно – під час зустрічі високопосадових чиновників: коли приїздять прем’єр-міністр чи президент держави», – пояснив В.ХОПТЯН.