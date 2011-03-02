Про що ж усе-таки говорили Янукович, Ющенко, Кучма і Кравчук?

Недавно влада прийняла закон про доступ до публічної інформації і так з вигляду дуже собою пишалася. Дуже. Українські чиновники робили це предметом численних публікацій і розповідали про це навіть під час недавнього візиту в США. Ми в редакції захоплення стримали, вирішили подивитися, як закон працюватиме. Відвертість - це традиція, не дуже то й властива нинішній владі, але якщо вони простимулювали її законом, а раптом щось зміниться...

Остання подія, яка викликала цікавість нашу і наших читачів, – зустріч чотирьох президентів з приводу річниці інавгурації Віктора Януковича. Ця зустріч на п`ятничних ефірах того ж дня стала для прихильників діючого президента чи не головним доказом, що у нього все виходить. «Дивіться, всі три попередники прийшли до Януковича, – переконували регіонали телеглядачів. – найкрасномовніше свідоцтво його державної позиції і ефективності». Заперечити було важко. Але ми вирішили поцікавитися, про що ж говорили президенти. Адже офіційна інформація була неймовірно скупа. Шикарний фоторяд на офіційному сайті президента і шикарний сюжет на телебаченні – от і все що нам дозволили знати. Зазвичай балакучий перший президент України Леонід Кравчук цього разу був неймовірно стриманий. Журналістам УНІАН не вдалося добитися від Леоніда Макаровича відповіді, яка б тягнула на самостійну новину про зміст зустрічі. Колеги з "Газети по-київськи" одержали таку відповідь: «Все, що ми говорили, в принципі, вже давно проговорено в країні. Головне, навчитися виконувати. Важливе інше: закладено важливу сторінку в житті президентів України. Не виключено, що надалі подібні зустрічі стануть традицією». Леонід Кучма на момент написання коментаря був у відрядженні і теж зустріч залишив без інформаційного "супроводу". Промовчав на наполегливі запитання УНІАН, про що ж була розмова, і Віктор Ющенко. Колеги потім з`ясували, що він говорив про новий державний герб. «Тема, звичайно, важлива і актуальна». Хоча Ющенкові, і крім герба, було про що поговорити з Януковичем: політичні репресії проти колишніх соратників, міністрів, «тризубівців», наїзди на істориків. Такі теми пояснили б присутність екс-президента Ющенка на торжествах президента Януковича, який так і не визнав Помаранчеву революцію і вважає себе переможцем виборів 2004. «Свобода, як сонце», – повторював Віктор Андрійович на заході своєї діяльності. Але, тим не менше, жити він може і в сутінках. Якщо це життя - на державній дачі, яку йому люб’язно залишив справжній «переможець» виборів 2004 року. А з іншого боку, чом би і не піти. Може, Вірванна домовилася, а їй відмовити ну ніяк не можна. Ні в чому, відзначте. Ось так і працюють люди і закони (про доступ до публічної інформації) на імідж президента України. Хоча чому на імідж тільки одного президента?

Або ще от, наприклад, зустріч. 22 лютого перший віце-прем`єр Андрій Клюєв зустрівся з послами країн ЄС - зі всіма 27. Про це прес-служба віце-прем`єра написала теж два рядки. Це фірмовий стиль – два рядки: «обговорили шляхи розвитку України». Ми почали обдзвонювати посольства країн ЄС. Хоч хтось має сказати, про що там ішла мова? Прес-служби посольств Словенії, Литви і ФРН пообіцяли довідатися. А дівчина з прес-відділу посольства Великої Британії чомусь доброзичливо сміялася в трубку і сказала, що згідно з протоколом, якщо зустріч пройшла за ініціативою першого віце-прем`єра, то й коментувати її повинні там. А "там" вважають, що "піплу" ось цього формулювання "обговорювали основні питання просування України на шляху європейської інтеграції" більш ніж достатньо. Сьогодні Клюєв - у Брюсселі. Чекаємо чергових двох рядків...

Маша Міщенко