Клюєв зустрівся з послами 27 країн ЄС

Київ. 22 лютого. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ зустрівся з послами 27 країн-членів Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, під час зустрічі обговорювалися «основні питання просування України на шляху європейської інтеграції».

Інших деталей зустрічі прес-служба не надає.