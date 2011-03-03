ДТП через порив водопровідної труби: двоє загиблих, двоє поранених

У Херсоні в дорожньо-транспортній пригоді дві особи загинули, ще двоє – постраждали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, ДТП сталося 2 березня близько 20.45 на вул. Перекопська (Дніпровський район).

Через порив водопровідної магістралі на вказаній вулиці утворився шар льоду. 38-річний водій автомобіля «Daewoo-Nexia» на льоду не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль винесло на праве узбіччя, де він зіткнувся з електроопорою і деревом.

В результаті ДТП водій та його 41-річний пасажир загинули на місці події. Двоє інших пасажирів, 1978 та 1984 років народження, були доставлені до місцевої лікарні з травмами, але постраждалі відмовилися від медичного огляду.

Триває слідство щодо всіх обставин інциденту.