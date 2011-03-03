У Харкові студент потрапив під трамвай
14:26, 03 березня 2011Разное
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Хлопець у реанімації
У Харкові студент Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури потрапив під колеса трамваю.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 20-річний юнак перетинав трамвайну колію в районі житлового масиву «Салтівка» у невстановленому місці.
Постраждалий з діагнозом травматичний шок, закрита черепно-мозкова травма, ампутація лівої стопи, численні забиття тіла у тяжкому стані госпіталізований до відділення реанімації невідкладної медичної допомоги.
Трамваєм, який скоїв наїзд на перехожого, керував водій 1978 року народження.
Під час ДТП в салоні трамваю перебували 40 пасажирів.
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