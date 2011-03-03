У Харкові студент потрапив під трамвай

У Харкові студент Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури потрапив під колеса трамваю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 20-річний юнак перетинав трамвайну колію в районі житлового масиву «Салтівка» у невстановленому місці.

Постраждалий з діагнозом травматичний шок, закрита черепно-мозкова травма, ампутація лівої стопи, численні забиття тіла у тяжкому стані госпіталізований до відділення реанімації невідкладної медичної допомоги.

Трамваєм, який скоїв наїзд на перехожого, керував водій 1978 року народження.

Під час ДТП в салоні трамваю перебували 40 пасажирів.