У Львові відбудеться «Всесвітній день молитви жінок»

У Львові пройде Всесвітній день Молитви жінок – екуменічна молитва. Молитва відбудеться 4 березня, 18.00, у приміщенні храму Християнської Євангельської Церкви «Гефсиманія».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, щороку у першу п’ятницю березня відзначається Всесвітній день Молитви жінок – екуменічна молитва, що об’єднує жінок-християнок різних конфесій всього світу. У цю п’ятницю, у 20 містах України, жінки різних християнських конфесій зберуться на спільну молитву. У Львові Всесвітній день молитви жінок проводиться уже сьомий рік поспіль.

Щороку молитва читається за жінок певної країни. У цьому році молитва присвячується жінкам Чилі. Молитву за країну готують самі жінки – представники Чилі, розповідаючи про свою країну, історію християнства, свої потреби та духовний досвід.

Організаторами Всесвітнього Дня молитви жінок у Львові є Львівська Єпархія Вірменської Апостольської Церкви, Християнська Євангельська Церква «Гефсиманія», Маріїнська дружина (УГКЦ), Лютеранська церква Львова.

Довідка УНІАН. Екуменічна молитва жінок була започаткована 1884 році у США і проводиться сьогодні у більш як 170 країнах світу Міжнародним комітетом Всесвітнього дня молитви (WPDIC).