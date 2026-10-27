Користувачі назвали найкращі телевізори 2026 року: моделі від Sony, LG і TCL

Sony Bravia 9 II став найтитулованішим телевізором, здобувши одразу три нагороди премії TechRadar Readers’ Choice Awards 2026.

Популярне видання TechRadar підбило підсумки премії Readers’ Choice Awards 2026, в рамках якої читачі обрали найкращі технологічні пристрої року що минає. У добірці є й телевізори, які вирізняються якістю зображення, ігровими можливостями та співвідношенням ціни й характеристик.

Головну нагороду в категорії телевізорів отримав Sony Bravia 9 II. Його панель із підсвічуванням RGB Mini LED забезпечує контрастність і передачу кольорів на рівні OLED, зберігаючи при цьому високу яскравість Mini LED. А завдяки вбудованій аудіосистемі телевізор вражає не тільки якістю зображення, а й звучанням.

Sony Bravia 9 II також переміг у номінаціях "Найкращий Mini LED-телевізор" та "Найкращий телевізор за якістю звуку". Власники хвалять точну передачу кольорів, високий контраст і реалістичне зображення.

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У категорії OLED перемогу здобув LG G6. Цей флагман встановив абсолютно нову планку якості для екранів на самопідсвічуваних пікселях. Покупці отримують чудову якість зображення та багатий набір функцій для геймінгу, а платформа webOS, як і раніше, залишається однією з найкращих на ринку.

Звання найкращого ігрового телевізора дісталося TCL QM8L. Він підтримує роздільну здатність 4K із частотою оновлення до 144 Гц на всіх чотирьох портах HDMI 2.1, змінну частоту до 288 Гц і низьку затримку. Додатковою перевагою стала вражаюча вбудована аудіосистема.

У номінації, присвяченій найкращому співвідношенню ціни та характеристик, переміг TCL QM7L. За даними TechRadar, телевізор забезпечує якість зображення, напрочуд близьку до флагманських моделей TCL, але при цьому коштує значно дешевше. Як і його дорожчий побратим QM8L, він чудово підходить для ігор.

Раніше найкращі телевізори 2026 року назвав ресурс What Hi‑Fi?. Експерти оцінили якість зображення під час перегляду фільмів і серіалів у форматах 4K Blu-ray, Full HD і DVD, перевірили роботу HDR і SDR, а також якість вбудованої акустики.

УНІАН розповідав, як перетворити старий телевізор на Smart TV, використовуючи вільний HDMI-порт.

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