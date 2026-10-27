Користувачі назвали найкращі телевізори 2026 року: моделі від Sony, LG і TCL

Популярне видання TechRadar підбило підсумки премії Readers’ Choice Awards 2026, в рамках якої читачі обрали найкращі технологічні пристрої року що минає. У добірці є й телевізори, які вирізняються якістю зображення, ігровими можливостями та співвідношенням ціни й характеристик.

Головну нагороду в категорії телевізорів отримав Sony Bravia 9 II. Його панель із підсвічуванням RGB Mini LED забезпечує контрастність і передачу кольорів на рівні OLED, зберігаючи при цьому високу яскравість Mini LED. А завдяки вбудованій аудіосистемі телевізор вражає не тільки якістю зображення, а й звучанням.

Sony Bravia 9 II також переміг у номінаціях "Найкращий Mini LED-телевізор" та "Найкращий телевізор за якістю звуку". Власники хвалять точну передачу кольорів, високий контраст і реалістичне зображення.

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Користувачі назвали найкращі телевізори 2026 року: моделі від Sony, LG і TCL

У категорії OLED перемогу здобув LG G6. Цей флагман встановив абсолютно нову планку якості для екранів на самопідсвічуваних пікселях. Покупці отримують чудову якість зображення та багатий набір функцій для геймінгу, а платформа webOS, як і раніше, залишається однією з найкращих на ринку.

Користувачі назвали найкращі телевізори 2026 року: моделі від Sony, LG і TCL

Звання найкращого ігрового телевізора дісталося TCL QM8L. Він підтримує роздільну здатність 4K із частотою оновлення до 144 Гц на всіх чотирьох портах HDMI 2.1, змінну частоту до 288 Гц і низьку затримку. Додатковою перевагою стала вражаюча вбудована аудіосистема.

Користувачі назвали найкращі телевізори 2026 року: моделі від Sony, LG і TCL

У номінації, присвяченій найкращому співвідношенню ціни та характеристик, переміг TCL QM7L. За даними TechRadar, телевізор забезпечує якість зображення, напрочуд близьку до флагманських моделей TCL, але при цьому коштує значно дешевше. Як і його дорожчий побратим QM8L, він чудово підходить для ігор.

Користувачі назвали найкращі телевізори 2026 року: моделі від Sony, LG і TCL

Раніше найкращі телевізори 2026 року назвав ресурс What Hi‑Fi?. Експерти оцінили якість зображення під час перегляду фільмів і серіалів у форматах 4K Blu-ray, Full HD і DVD, перевірили роботу HDR і SDR, а також якість вбудованої акустики.

УНІАН розповідав, як перетворити старий телевізор на Smart TV, використовуючи вільний HDMI-порт.

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