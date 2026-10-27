Розсекречено новий дешевий iPhone, який з’явиться на початку 2027 року

Згідно з інсайдом, iPhone 18e отримає новий процесор і вдосконалену фронтальну камеру, але частота оновлення екрану залишиться на рівні 60 Гц.

Інсайдери розсекретили iPhone 18e, майбутній бюджетний смартфон Apple, вихід якого очікується на початку 2027 року. Як пише Notebookcheck, пристрій отримає два важливі вдосконалення, але частота оновлення екрану залишиться на рівні 60 Гц.

Замість 3-нанометрового A19 всередині розмістять 2-нанометровий A20. Перехід на новий процесор забезпечить помітний приріст продуктивності та підвищить енергоефективність смартфона. Крім того, A20 встановлять у стандартний iPhone 18.

Другим покращенням стане фронтальна камера. Згідно з витоком, її роздільна здатність зросте до 24 Мп. Ймовірно, йдеться про модуль Center Stage, який Apple використовує в моделях iPhone 18 Pro. Таке рішення дозволяє робити селфі як у вертикальній, так і в горизонтальній орієнтації без необхідності повертати смартфон

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Водночас екран і основна камера, ймовірно, не зміняться порівняно з попередніми моделями. iPhone 18e отримає той самий LTPS-OLED-дисплей із частотою 60 Гц і тією самою діагоналлю 6,1", акумулятор ємністю близько 4 000 мАг та одну основну камеру на 48 Мп.

Очікується, що Apple представить iPhone 18e на початку 2027 року разом зі стандартним iPhone 18 та другим поколінням iPhone Air.

Нагадаємо, цієї осені Apple представила лише три смартфони на своїй вересневій презентації. Компанія змінила звичний графік випусків, вирішивши повністю розділити флагманську та базову лінійки. Головним анонсом став перший складаний iPhone.

Раніше з’явилася інформація про плани Apple щодо радикального редизайну iPhone наступного року. Компанія експериментує з безрамковим екраном, загнутим одразу з чотирьох боків. Завдяки цьому передня панель Айфона має виглядати як єдиний шматок скла.

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