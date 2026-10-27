'Щоб за спиною України ніхто нічого не вирішував': Сибіга прибув на переговори до Гельсінкі

Україна виступає за мир, а не умиротворення агресора.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув на переговори до Гельсінкі з міністрами-колегами Нордичних країн. Цей візит відбувається на тлі телефонної розмови лідерів Фінляндії і Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава МЗС України повідомив у соціальній мережі Facebook.

Міністр відзначив, що прибув до Гельсінкі "не для загальних слів, а для дуже предметних переговорів".

"Задача дипломатії країни, що воює, зараз одна – будити союзників, не давати спокою, "вибивати" все, що може нас захистити, і робити це негайно", - відзначив Сибіга.

Відео дня

Він підкреслив, що тиждень зараз дуже напружений.

"Президент проводить інтенсивну міжнародну роботу, тому що на тлі всіх цих геополітичних ігор Україна має диктувати свої умови, просувати свій інтерес і чітко казати: нам потрібен мир, а не умиротворення агресора", - повідомив глава МЗС.

Чому саме країни Північної Європи

Як пояснив Сибіга, Нордичні країни є найближчими союзниками України.

"І це не просто слова: як тисячу років тому, так і зараз наші долі зв'язані. Я тут, щоб по-людськи сказати їм "дякую" за все, що вони вже роблять, і ще більше зміцнити наш альянс безпеки", - розповів міністр.

Він має намір завтра вперше виступити на сесії Північної ради, яка є головним майданчиком регіону.

Також будуть проведені окремі переговори з міністрами Фінляндії та Норвегії.

"Будемо координувати реалізацію тих рішень, про які вже домовилися в Осло наші лідери – Зеленський, Стубб та Стере. Ця зустріч буде присвячена саме мирним зусиллям. Ми також окремо будемо говорити з колегами про підсумки телефонної розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним сьогодні вранці. Скоординуємо подальші кроки", - заявив Сибіга.

Він висловив сподівання, що операція в Олешках пройде як слід заради порятунку людей.

"Це буде гарний знак, що домовленості можливі, кроки до миру – можливі", - сказав Сибіга.

Україна робить усе можливе, аби за її спиною нічого не вирішували

Також Сибіга зауважив, що наразі всі говорять про можливі зустрічі США, Китаю та Росії.

"Так от, координація з нашими друзями зараз критична. Президент Фінляндії – наш великий друг, він постійно на зв'язку з нашим президентом. Ми робимо все, щоб за спиною України ніхто нічого не вирішував", - заявив міністр.

Переговори з Путіним - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня європейські лідери провели прямі переговори з Путіним. Зокрема відбулася серія телефонних дзвінків за участі президента Фінляндії Александра Стубба і прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стере. Спершу вони ініціювали розмову з ініціатором війни Володимиром Путіним з приводу потреби деесскалації. Мета розмови полягала у тому, аби передати безпосередньому Путіну повідомлення від України стосовно майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Згодом президент України Володимир Зеленський розповів, що лідери Фінляндії і Норвегії вимагали у Путіна. За його словами, вони чітко вказали російському диктатору на потребу деескалаційних кроків стосовно української енергетики та інфраструктури.

Водночас прем’єрка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала Норвегію та Фінляндію через дзвінок Путіну.

Також зʼявилися подробиці від Кремля. Зокрема там заявили, що "справедливий довгостроковий мир в Україні можливий лише з урахуванням інтересів РФ".

Вас також можуть зацікавити новини: