Прем’єрка Данії розкритикувала Норвегію та Фінляндію через дзвінок Путіну

Метте Фредеріксен наголосила на важливості збереження єдності серед усіх європейців, аби у відносинах з Росією виступати єдиним голосом.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що "дуже скептична" через цю "незалежну ініціативу Норвегії і Фінляндії", бо ця телефонна розмова з очільником Кремля Володимиром Путіним не узгоджувалася з рештою лідерів Європи. Про це Фредеріксен сказала данському мовнику DR, повідомляє The Guardian.

"Я не бачу ознак, що Росія прагне миру з Європою - ні в гібридній війні, яка відбувається щодня, ні в Україні, де вони щоденно здійснюють жорстокі та агресивні атаки. Я вірю, що Європа має зберігати єдність, а не виступати поодинці", - заявила Фредеріксен.

За її словами, вона не знає, чого, на думку лідерів Норвегії і Фінляндії, можна досягти таким дзвінком з Путіним.

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"Ми раніше наголошували – дуже чітко від імені решти Європи – щоразу, коли інші діяли самостійно і відправлялися до Москви, що вкрай важливо нам, європейцям, виступати у єдності. Це є тим, за що багато з нас боролися усі ці роки", - відзначила Фредеріксен.

Телефонна розмова з Путіним – останні новини

Як повідомляв УІНАН, сьогодні, 27 жовтня, за ініціативи президента Фінляндії Александра Стубба і прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере відбулася телефонна розмова з ініціатором війни Володимиром Путіним. Мета розмови полягала у тому, аби передати безпосередньому Путіну повідомлення від України стосовно майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Своєю чергою, як повідомив президент України Володимир Зеленський, Стубб і Стере чітко вказали російському диктатору на потребу деескалаційних кроків стосовно української енергетики та інфраструктури.

В Кремлі також прокоментували розмову Путіна з лідерами Фінляндії і Норвегії.

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