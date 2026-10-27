ШІ вимагає жертв: Microsoft пропонує 60 000 працівникам добровільно звільнитися

Це чверть усього персоналу корпорації.

Microsoft запустила масштабну програму добровільних звільнень для частини співробітників у США, Канаді, Індії та Великій Британії. За даними Bloomberg, пропозиція з грошовою компенсацією поширюється приблизно на 60 000 осіб – це чверть усього персоналу компанії.

Як повідомила виконавча віцепрезидентка та директорка з персоналу Microsoft Емі Коулман, програма має надати співробітникам більше можливостей для планування наступного етапу їхньої кар’єри. При цьому Microsoft не ставить конкретної мети щодо кількості учасників.

Співробітники мають прийняти рішення до початку грудня. Ті, хто погодиться на добровільне звільнення, завершать роботу 31 грудня й отримають компенсацію, розмір якої можна порівняти з вихідною допомогою в Microsoft. При цьому низку підрозділів, зокрема команди з маркетингу, продажів та розробки, не включили до програми.

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Bloomberg називає цю пропозицію "черговою спробою Microsoft скоротити чисельність персоналу, мінімізувавши при цьому кількість примусових звільнень, фінансові витрати та репутаційні збитки". На тлі масштабних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту корпорація шукає способи знизити витрати.

Це вже не перша подібна ініціатива компанії у 2026 році. Раніше, у квітні, Microsoft запропонувала програму добровільного виходу на пенсію, доступну для близько 7% співробітників у США, а в липні оголосила про скорочення 4800 робочих місць.

Раніше з’явилася інформація, що Meta готує найбільше скорочення персоналу в своїй історії заради інвестицій у штучний інтелект. Зараз у компанії працює близько 79 000 осіб – скорочення можуть торкнутися 20% і більше з них.

Дослідження показало, що 95% корпорацій, які вклали кошти в ШІ, не змогли отримати економічну вигоду від інвестицій. Одна з проблем – складність донавчання готових ШІ-інструментів для бізнес-завдань.

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