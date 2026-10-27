Син Трампа літав на полювання з олігархом Путіна, – FT

Дональд Трамп-молодший провів кілька днів на полюванні в Монголії разом з Умаром Кремльовим, який має зв’язки з оточенням Володимира Путіна.

Дональд Трамп-молодший провів два дні на полюванні в Монголії разом з Умаром Кремльовим – російським бізнесменом, який має судимість і тісні зв’язки зі службою особистої охорони правителя РФ Володимира Путіна. Зустріч відбулася в серпні й привернула увагу через зв’язки сина президента США з людиною з оточення Кремля.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на свідчення місцевих гідів і посадовців, дані про переміщення літаків, дописи в соціальних мережах та публічні документи.

Наприкінці серпня Трамп-молодший прибув до столиці Монголії Улан-Батора, а потім подолав сотні км до мисливського табору в провінції Увс. Там він перебував із провідниками-мисливцями, водіями та кухарями.

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27 серпня Умар Кремльов, президент Міжнародної боксерської асоціації (IBA), залишив пресконференцію організації в Казахстані й нічним рейсом на чартерному літаку вилетів до Улан-Батора. Звідти він вирушив до табору Трампа-молодшого. Його супроводжував російський бізнесмен Артур Мартиросов, партнер венчурного фонду "Восход", який перебуває під санкціями США.

Місцевий учасник поїздки розповів Financial Times, що Трамп-молодший і Кремльов уникали спільних фотографій. Водночас Кремльов опублікував у Telegram відео підготовки своєї групи до полювання на світанку. Самого Трампа-молодшого на кадрах не було, однак були присутні двоє організаторів полювання, які працювали на нього.

Представник Трампа-молодшого заявив, що чоловіків пов’язують особисті, а не ділові стосунки.

"Дональд чітко дав зрозуміти, що його пов’язують з Умаром особисті дружні, а не ділові стосунки", – повідомив він, додавши, що їх познайомив спільний знайомий із мисливських кіл.

"Їхня дружба значною мірою ґрунтується на спільній любові до полювання, риболовлі та відпочинку на природі. Нікого не повинно дивувати, що раніше цього року вони разом їздили на полювання", – додав представник.

За словами одного з гідів, під час поїздки Трамп-молодший убив алтайського аргалі – рідкісного дикого барана, який перебуває під загрозою зникнення та цінується через великі роги. Починаючи з 2019 року, син президента США вполював у Монголії щонайменше ще двох таких тварин.

Після двох днів у таборі Кремльов повернувся до Улан-Батора, а звідти вирушив до Якутська на змагання під егідою IBA. Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень і подорожував із провінції Увс до Баян-Улгії, де полював на алтайського козла.

Ризики зв’язків із людьми з оточення Кремля

Голден Тріплетт, який під час першого президентського терміну Дональда Трампа обіймав посаду директора з контррозвідки в Раді національної безпеки США, заявив, що такі контакти можуть створювати можливості для маніпуляцій з боку російських спецслужб.

"Насправді не має значення, наскільки щирими й чесними є наміри людей. Як тільки російські спецслужби дізнаються, що хтось підтримує стосунки з особою, яка становить для них значний інтерес, вони неодмінно спробують використати це як інструмент впливу", – сказав він.

Зустріч у Монголії відбулася після того, як у травні Кремльов відвідав весільні святкування Трампа-молодшого на приватному карибському острові та оплатив частину витрат. Про участь російського бізнесмена у весіллі раніше повідомило видання ProPublica. Згодом президент США заявив, що його син повернув Кремльову кошти.

Кремльов має судимість і зв’язки з російськими владними колами

За даними Financial Times, шлях Умара Кремльова до багатства був пов’язаний із його близькістю до владних кіл. Згідно з матеріалами кримінальних справ, які отримало видання, у молодості він, тоді ще під ім’ям Умар Лутфуллоєв, був засуджений за вимагання та завдання тілесних ушкоджень.

У 2010 році він змінив таджицьке прізвище на Кремльов. Згодом став боксерським промоутером, а у 2017 році очолив Федерацію боксу Росії. У 2020 році його обрали президентом IBA. Організація отримала значне фінансування від підконтрольного державі "Газпрому".

Ця посада дала Кремльову змогу багато подорожувати світом. У травні цього року він увійшов до складу делегації Володимира Путіна під час візиту до Китаю.

Перша відома зустріч Кремльова й Трампа-молодшого відбулася минулого року в Стамбулі на заході, організованому IBA. Тоді син президента США назвав російського бізнесмена "не лише лідером, а й другом".

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