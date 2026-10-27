Після масованої атаки в Києві запускають додаткові рейси: як їздитимуть поїзди та автобуси

У столиці запускають додаткові рейси Kyiv City Express, які діятимуть у години пік.

Після масованої атаки на Київ у столиці запускають додаткові поїзди і автобуси, щоб компенсувати транспортні обмеження та допомогти пасажирам. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Щоб розвантажити червону лінію, запустили тимчасовий автобусний маршрут, збільшили кількість автобусів на маршрутах, які тепер їдуть через Дарницький міст", – написав він на своїй сторінці.

Окрім цього, за словами Корецького, у столиці запускають додаткові рейси Kyiv City Express, який діятиме у години пік. Додаткові поїзди запускають з сьогоднішнього вечора. Прем’єр закликав місцеву владу за потреби додавати дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички.

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Розклад вечірніх додаткових рейсів Kyiv City Express (з 27 по 30 жовтня):

Д07 Видубичі (15:57) – Дарниця (16:08) – Почайна (16:44)

Д08 Почайна (15:59) – Дарниця (16:25) – Видубичі (16:52)

Д09 Почайна (16:59) – Дарниця (17:26) – Видубичі (17:45)

Д10 Видубичі (17:00) – Дарниця (17:11) – Почайна (17:44)

Д11 Видубичі (17:53) – Дарниця (18:04) – Почайна (18:44)

Д12 Почайна (17:59) – Дарниця (18:24) – Видубичі (18:44)

Д13 Видубичі (18:55) – Дарниця (19:07) – Почайна (19:43)

Д14 Почайна (18:59) – Дарниця (19:24) – Видубичі (19:46)

Д15 Видубичі (19:58) – Дарниця (20:10) – Почайна (20:45)

Д16 Почайна (19:59) – Дарниця (20:24) – Видубичі (20:42)

Розклад ранкових додаткових рейсів Kyiv City Express (з 28 по 30 жовтня):

Д01 Видубичі (05:52) – Дарниця (06:06) – Почайна (06:44)

Д02 Почайна (05:59) – Дарниця (06:24) – Видубичі (06:44)

Д03 Видубичі (06:52) – Дарниця (07:06) – Почайна (07:44)

Д04 Почайна (06:59) – Дарниця (07:24) – Видубичі (07:44)

Д05 Видубичі (07:52) – Дарниця (08:04) – Почайна (08:44)

Д06 Почайна (07:59) – Дарниця (08:24) – Видубичі (08:44)

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Росія масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Основний удар припав на Київ, під атакою також опинилися 10 областей. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше 16 дістали поранення.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали Південний міст і метрополітен Києва.

За даними Повітряних сил, Росія застосувала до 16 балістичних ракет. Південний міст було перекрито, тоді як інші мости столиці продовжують працювати. У КМДА зазначають, що терміни відкриття Південного мосту наразі невідомі. Рух мостом зможуть відновити частково або повністю лише після того, як експерти підтвердять безпечність конструкції.

"Обстеження може затягнутися, оскільки міст уже неодноразово зазнавав пошкоджень. Паралельно фахівці метрополітену перевіряють стан пошкоджених конструкцій зеленої лінії метро", – зазначила речниця КМВА Катерина Поп.

Станом на 11:30 зелена гілка метро працювала на ділянці від "Сирця" до "Видубичів". На відрізку від "Видубичів" до "Червоного хутора" рух поїздів призупинено, станції використовують як укриття.

Рух транспорту в Києві – інші новини

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА Андрій Ткачов повідомив, що на Південному мосту зафіксували кілька влучань у різних місцях. Наразі фахівці проводять першочергові роботи з ліквідації аварійних ділянок та обстежують пошкодження.

Також УНІАН писав, що після нічної балістичної атаки для водіїв передбачили альтернативні маршрути об’їзду Південного мосту. Водіям легкових авто рекомендують їхати проспектом Миколи Бажана до Дніпровської набережної, звідки можна дістатися Дарницького мосту або мосту Патона. Водночас водіям вантажівок, які їдуть Бориспільською трасою, рекомендують повернути на вулицю Старобориспільську, далі рухатися вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

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