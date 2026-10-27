'Нова пошта' обзавелася власним ППО: компанія вже збиває 'Шахеди'

У компанії вважають, що Україні необхідно розвивати приватне ППО.

Компанія "Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та має на рахунку збиття російських ударних дронів. Про це заявив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття "Шахедів", - сказав Климов.

Він також наголосив, що в Україні необхідно й надалі продовжувати дії пов'язані з розвитком приватного ППО.

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"Я впевнено кажу, що приватний власник має приходити в ті сфери, які до війни чомусь вважалися монополією держави", - зазначив співвласник групи компаній Nova.

Крім того, він відмітив, що компанії можуть також мати власні служб для гасіння пожеж на власних виробництвах після ворожих атак.

"Велику частину потенційних пожеж, коли є якісь атаки, мої співробітники гасять самі, не чекаючи ДСНС. Тому зараз великі бізнеси шукають у Європі пожежні машини для того, щоб створювати свої власні служби. Це наша власність. В чому проблема? Хто мені може заборонити гасити саму пожежу на своїй території?" - додав Климов.

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Загалом з початку повномасштабної війни Росія регулярно атакує логістичну інфраструктуру України. Серед цілей ворога неодноразово опинялися відділення, термінали та сортувальні центри "Нової пошти". Збитки компанії від російських обстрілів, за оцінками компанії, склали 325 млн грн лише за перші чотири місяці року.

З 1 жовтня логістичний оператор змінив термін безплатного зберігання посилок. Так, відправлення у відділеннях компанії будуть зберігати безплатно п’ять днів, а не сім, як раніше.

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