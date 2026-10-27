'Це найбільша деескалація з 2022 року': Арахамія сказав, доки триватиме режим тиші в Олешках

Він повідомив, що режим тиші триватиме до 1 листопада.

Сьогодні розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України по розблокуванню Олешок Херсонської області. Про це написав у Telegram лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія, який брав участь в переговорному процесі з російською стороною.

"В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3:00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України", - зазначає він.

При цьому наголосив, що це найбільша деескалація з 2022 року.

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"Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні", - вважає Арахамія.

Ситуація в Олешках – останні новини

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. У міністерстві оборони Росії також підтвердили припинення вогню.

Він наголосив, що припинення вогню відбувається в межах гуманітарної місії, яку Україна проводить спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Лубінець пообіцяв і надалі інформувати суспільство про перебіг подій, водночас поставивши на перше місце безпеку цивільних жителів Олешок і дотримання досягнутих домовленостей.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що через підготовку до гуманітарної операції в районі Олешок російські війська припинили вогонь на Херсонському напрямку.

Раніше повідомлялося, що в окупованих Росією Олешках склалася гуманітарна катастрофа – в людей не вистачає харчів, вони не можуть евакуюватися. Окремим жителям Олешок вдалося вирватися з окупованого міста та дістатися підконтрольної Україні території і вони розповідають, що останнє завезення продуктів до магазинів було ще в травні, а влітку більшість виживала завдяки городам.

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