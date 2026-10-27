Коштуватиме мільярд гривень: у Києві збудують переправи через Дніпро

Ініціатива надійшла від держави, а уряд вже ухвалив відповідну постанову.

У столиці планують звести переправи через Дніпро та облаштувати під’їзні шляхи до них. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема – реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них", – написав столичний міський голова у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що ініціатором ідеї стала держава, а уряд вже ухвалив відповідну постанову. Конкретні місця для переправ обиратиме військове командування, а погоджуватиме їх, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

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"Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти – 1 млрд грн на цей проєкт", – зазначив Віталій Кличко.

Він додав, що на Раді оборони також обговорили безпеку експлуатації мостів у столиці на тлі посилення російських обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. За словами Кличка, сьогодні профільні міські установи розробляють додаткові технічні заходи для захисту конструкцій мостів через Дніпро.

Пошкодження Південного мосту

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Основний удар припав на Київ, під обстрілами також опинилися 10 областей.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено Південний міст, який з’єднує правий та лівий берег столиці. Тимчасовий виконувач обов’язків начальника КМВА Андрій Ткачов повідомив, що міст зазнав кількох влучань у різних місцях.

Переправи через Дніпро – інші новини

Раніше Defense Express писав, що одним із варіантів для Києва є встановлення понтонних переправ. Самі понтони можна розгорнути досить швидко, водночас облаштування таких переправ належить до завдань Інженерних військ ЗСУ, а "цивільних" рішень для цього не існує.

За словами фахівців, у вузьких місцях поблизу Києва ширина Дніпра сягає приблизно 400–600 метрів. Тому для облаштування суцільної мостової переправи через річку знадобиться від двох до чотирьох повних комплектів понтонно-мостового парку.

Для наведення понтонних мостів через Дніпро доведеться шукати додаткові резерви. Вилучити понтонно-мостові парки з усієї лінії фронту практично неможливо, адже вони перебувають у розпорядженні військових підрозділів і вже залучені до виконання бойових завдань.

Серед альтернативних варіантів називали будівництво тунелю під Дніпром та використання поромів. Кожен з них має свої мінуси. Так, спорудження автомобільного тунелю може тривати близько чотирьох років, тоді як недоліком паромних переправ є низька пропускна здатність.

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