Уряд закладає ще рік війни в бюджет: Марченко назвав головні пріоритети на 2027 рік

Народні депутати подали понад п'ять тисяч поправок до держбюджету на 2027 рік.

Уряд закладає у державний бюджет на 2027 рік продовження війни, тому пріоритетними видатками залишатимуться безпека й оборона. Про це під час виступу у залі парламенту заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Уряд вчасно подав проєкт бюджету на 2027 рік, розроблений в умовах повномасштабного військового вторгнення, який передбачає продовження війни на 2027 рік. Відповідно, видатки пріоритетні в нас визначені - сектор безпеки оборони", - сказав Марченко.

За його словами, під час підготовки документа народні депутати подали понад п'ять тисяч поправок. Їх розгляд на бюджетному комітеті тривав більше дев'яти годин.

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Міністр зазначив, що уряд уважно розглянув пропозиції парламентарів, однак збільшення видатків залежатиме від наявності фінансових ресурсів.

"Бюджет має бути збалансований. Це не про якісь визначені пріоритети, це має бути баланс інтересів всіх в країні. Основний пріоритет - сектор безпеки й оборони, а далі будемо визначатися за наявності ресурсу", - відмітив він.

Марченко зазначив, що одним із ключових джерел фінансування бюджету є допомога міжнародних партнерів.

"При всьому бажанні жити краще, треба розуміти, за чий рахунок ми будемо жити краще. Або за рахунок власних платників податків, що досить зараз є обмеженим через постійні обстріли, або за рахунок партнерів, які нам дійсно хочуть допомогти в 2027 році", - сказав Марченко.

Які видатки пропонують збільшити

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що для врахування всіх поданих поправок знадобилося б додатково 13,5 трлн грн. За її словами, ця цифра дорівнює майже двом річним бюджетам країни.

Вона також відмітила, що багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам, оскільки не мають реалістичних джерел фінансування або належних розрахунків.

"В результаті засідання робочої групи та бюджетного комітету ми запропонували врахувати 90 пропозицій в усіх сферах нашого життя, починаючи від оборони, соціальної політики, охорони здоров'я, закінчуючи місцевими бюджетами", - сказала вона.

Зокрема, уряду доручили до другого читання бюджету опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, а також збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу. Депутати пропонують подвоїти обсяг цих гарантій до 60 млрд грн.

Крім того, уряд має опрацювати можливість збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України.

У сфері охорони здоров'я комітет доручив передбачити додаткове фінансування на закупівлі ліків для пацієнтів із рідкісними захворюваннями, зокрема ахондроплазією, автоімунними захворюваннями нервової системи та нейром'язовими захворюваннями. Ці кошти мають доповнити 21 млрд грн на закупівлю ліків, уже закладені в проєкті державного бюджету.

"Це додаткові кошти до того 21 мільярда гривень на ліки, які вже закладено у проєкті державного бюджету", - додала Підласа.

Верховна Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до проєкту державного бюджету на 2027 рік. За відповідне рішення проголосували 232 народних депутати. Голосування за прийняття державного кошторису у першому читанні очікується 28 жовтня. Фінальне голосування за прийняття документу в цілому планується наприкінці листопада.

Дефіцит бюджету - останні новини

12 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у жовтні Україна зіткнулася з кризою ліквідності, через що уряд призупинив фінансування капітальних видатків, а також відтермінував бюджетне відшкодування ПДВ на 18 мільярдів гривень.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зможе закрити бюджетний дефіцит до кінця року.

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