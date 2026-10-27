У Steam стартував геловінський фестиваль: які ігри віддають зі знижкою в 90%

Захід триватиме до 2 листопада.

Valve запустила геловінський розпродаж "Страшно в Steam 5", який триватиме до 2 листопада. У рамках акції користувачі можуть придбати за зниженою ціною хоррори та похмурі ігри, а також спробувати демоверсії проєктів із відповідною атмосферою.

Наприклад, заощадити можна на іграх серій Silent Hill, The Evil Within, Resident Evil та багатьох інших. А легендарний хоррор Outlast досяг історичного мінімуму.

Цікаве щодо акції:

Outlast – 32 грн (−90%)

Outlast 2 – 41 грн (−90%)

Dying Light – 65 грн (−90%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 92 грн (−90%)

Metro 2033 Redux – 53 грн (−90%)

Dead Island 2 – 133 грн (−90%)

Resident Evil Requiem – 1399 грн (−30%)

Resident Evil 4 – 300 грн (−75%)

Resident Evil 2 – 240 грн (−80%)

Cronos: The New Dawn – 799 грн (−50%)

Silent Hill 2 – 590 грн (−60%)

The Evil Within 2 – 139 грн (−80%)

Alien: Isolation – 107 грн (−75%)

Alone in the Dark – 185 грн (−75%)

The Sinking City Remastered – 165 грн (−85%)

Sons Of The Forest – 168 грн (−72%)

Відео дня

Окрім Steam, заощадити на купівлі ігор можна також у GOG та Epic Games Store. В останньому в якості подарунка на Хелловін безкоштовно дарують одразу дві гри.

Раніше Steam оприлюднив характеристики найпопулярнішого ігрового ПК восени 2026 року. Геймери переходять на 32 ГБ оперативної пам’яті та процесори AMD, а RTX 5070 стала найпопулярнішою відеокартою.

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