У Steam стартував геловінський фестиваль: які ігри віддають зі знижкою в 90%

Valve запустила геловінський розпродаж "Страшно в Steam 5", який триватиме до 2 листопада. У рамках акції користувачі можуть придбати за зниженою ціною хоррори та похмурі ігри, а також спробувати демоверсії проєктів із відповідною атмосферою.
Наприклад, заощадити можна на іграх серій Silent Hill, The Evil Within, Resident Evil та багатьох інших. А легендарний хоррор Outlast досяг історичного мінімуму.
Цікаве щодо акції:
- Outlast – 32 грн (−90%)
- Outlast 2 – 41 грн (−90%)
- Dying Light – 65 грн (−90%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 92 грн (−90%)
- Metro 2033 Redux – 53 грн (−90%)
- Dead Island 2 – 133 грн (−90%)
- Resident Evil Requiem – 1399 грн (−30%)
- Resident Evil 4 – 300 грн (−75%)
- Resident Evil 2 – 240 грн (−80%)
- Cronos: The New Dawn – 799 грн (−50%)
- Silent Hill 2 – 590 грн (−60%)
- The Evil Within 2 – 139 грн (−80%)
- Alien: Isolation – 107 грн (−75%)
- Alone in the Dark – 185 грн (−75%)
The Sinking City Remastered – 165 грн (−85%)
- Sons Of The Forest – 168 грн (−72%)
Окрім Steam, заощадити на купівлі ігор можна також у GOG та Epic Games Store. В останньому в якості подарунка на Хелловін безкоштовно дарують одразу дві гри.
Раніше Steam оприлюднив характеристики найпопулярнішого ігрового ПК восени 2026 року. Геймери переходять на 32 ГБ оперативної пам’яті та процесори AMD, а RTX 5070 стала найпопулярнішою відеокартою.